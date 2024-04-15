Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sorgun’a yapılan 300 kişilik öğrenci yurdunda sona gelindi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Tüm çabamız ailelerinin bize emaneti olan gençlerimizi daha nezih ve modern mekanlarda ağırlamaktır. Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.