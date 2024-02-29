Sorgun ilçesinde daha önce sinemaya gidemeyen 125 öğrenci için sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Sorgun Kaymakamlığı ve Sosyal Dayanışma Vakfı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sinema etkinliğinde öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Çocukların sinema ile buluşturulması amacıyla Sorgun ilçesinde 125 öğrenci Yozgat’ta sinema salonuna götürülerek sinema filmi izletildi. Etkinlikte Kaymakam İhsan Emre Aydın, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Öğrenciler ile birlikte sinema etkinliğine katılan Kaymakam Emre İhsan Aydın “Bu etkinlikle öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı. Sinemayla buluşturulan öğrencilerimize, sinemanın ardından çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuldu” şeklinde konuştu.