Sarıkaya Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul idaresi rehberliğinde Sarıkaya Müftülüğünü ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, öğrencileri ve okul idarecilerini konferans salonunda ağırladı.

Ziyaret sırasında öğrencilere bir konuşma yapan Müftü Elveren, derslere düzenli çalışmanın bir öğrenci için en temel sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak güzel davranışlar sergilemede ve güzel ahlak sahibi olmada rol model olmaları gerektiği üzerinde duran Elveren, “Müftülük olarak öğrencilerimizin derslerine katkı sunmak ve motivasyonlarını canlı tutmak için yapılacak projelerle destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sportif faaliyetler konusunda gençliğe yönelik olarak Müftülük Gençlik Koordinatörlüğünün yapacağı çalışmalara katılmaları için de davetini yineleyen Elveren, okul idaresine ve öğrencilere ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerini iletti.