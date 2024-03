Günümüzde kullanımı yaygınlaşan sosyal paylaşım sitelerinin ve bu siteleri kullanan kişilerin artışının internet üzerinden işlenen suçları da artırdığını söyleyen Türk Hukuk Enstitüsü Yozgat Şube Başkanı Avukat Ziya Başer, “İnternet ve sosyal medya yoluyla işlenen suçlar, internetin dünyamıza girmesi ve toplumdaki bireylerin bu uygulamaları kullanımındaki aktifliğinin yükselmesiyle daha da artmaya başlamıştır. Sosyal medyada pervasızca yapılan hukuki ve vicdanı dayanağı olmayan birtakım paylaşımlar Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Bu tarz paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında hürriyeti bağlayıcı nitelikte cezai müeyyideler uygulanacaktır. Demokrasinin en temel özelliği temsilcilerinin belli başlı kamusal mercilerin özgür ve serbest seçimlerle belirlenmesidir. Halk iradesini yansıtmanın demokratik bir aracı olan seçimlerin huzur ve güven ortamında geçekleşmesi için şiddetin, baskı ve ideolojik yönlendirmelerin dışlanması, demokratik ve ahlaki prensiplerin dışına çıkmaması önemli bir ölçüttür” dedi.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Sosyal medyada suç teşkil edecek her türlü faaliyeti yakından takip ettiklerini de belirten Başer, “Bilindiği gibi, Cumhur İttifakı’nın paydaşları olan MHP ve AK Parti 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ilçemizde iki ayrı irade olarak kendi adayları ile yarışmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi Sorgun Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Erkut Ekinci bu doğrultuda seçim faaliyetlerini demokratik olgunluk içerisinde sürdürmektedir. Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de sahte hesaplarla seçimin salahiyetine gölge düşürecek nitelikte eylemler gözlemlemekteyiz. Gerek MHP Sorgun İlçe Başkanlığı gerekse MHP Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci’nin kurumsal sosyal medya hesaplarına sahte hesaplarla iftiralarla fitne çıkarmak amaçlı saldırılarla ilgili de suç teşkil edecek her türlü faaliyeti yakından takip etmekteyiz. Hukukçular olarak, sahte hesaplar oluşturarak bu hesaplardan asılsız, gerçekdışı, kamuoyunu yanıltıcı ve iftira niteliğindeki eylemlerinden dolayı iki şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlattık. Bu kimliksiz ve kişiliksiz saldırılara karşı hukuki yollara başvurmaktayız” şeklinde konuştu.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Sahte hesaplardan yapılan paylaşımların takipçisi olduklarını da ifade eden Başer, “Yalan ve iftiraların halkın iradesine etki etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ancak bilinmelidir ki klavye kahramanlığı yapan internet zorbalarının işledikleri suçların her daim takipçisi olacağız. İlçemizde seçim sürecini sabote edecek nitelikte eylemler planlayan suç teşkil edecek her türlü faaliyeti yakından takip ettiğimizi ve her türlü eylemi keyfe keder ihtimali olmadan yargıya intikal ettirileceğimizi kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerine yer verdi.