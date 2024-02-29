Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren üyeler ziyaret edildi.

Ziyarette olası afet durumlarında arama ve kurtarma ekiplerinde görev almak üzere gönüllü olan sektör temsilcilerine eğitim düzenlenmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sami Erdoğan’ın katıldığı ziyarette, madencilik sektöründe faaliyet gösteren üyeler afet durumlarında arama ve kurtarma konularında bilgilendirildi.

Erdoğan, “Her konuda taşın altına elini koymaktan çekinmeyen ve destek olan değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.