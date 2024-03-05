Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Sorgun ilçesinde öğrencilere trafik kurallarını anlattı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Sorgun Şehit Yunus Emre Anaokulu'nda gerçekleştirdiği etkinlikle trafik bilincini artırdı.

Öğrencilere trafik tanımı, işaretler, yaya geçitleri, servis araçları kuralları ve emniyet kemerinin önemi gibi konularda eğitim verildi. Jandarma ekipleri tarafından eğitimin sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve hikaye kitabı hediye edildi.

Ekipler, toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi adına çalışmaların devam edeceğini söyledi.