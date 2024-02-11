Sorgun’da eğitim ve öğretime devam eden Türk Telekom Anadolu Lisesi baştan aşağı yenilenmeye devam ediyor.

Nitelikli bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak için çalışmalarına devam eden okul idaresi ve öğretmenleri, öğrencilere kaliteli bir eğitim vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Okul idaresi tarafından okulda birçok yenilenme gerçekleştirilirken; dış cephe, çatı onarımı, peyzaj çalışmalarıyla okulun çehresi değişti.

Okul binası içinde ise Türk Edebiyatında büyük izler bırakan isimlerle özdeşleşen şiirler ve sözlerin olduğu edebiyat sokağı, öğrenciler ve okulu ziyaret eden misafirler tarafından büyük beğeni topluyor.

Okul içerisinde ki koridorlarda, Atatürk köşesi, coğrafya sokağı, botanik bahçesi, giriş kat düzenlemesi, etüt salonu, öğretmenler odası ve spor salonu gibi birçok yenilik veliler tarafından da olumlu karşılanırken emeği geçenlere teşekkür ediliyor.