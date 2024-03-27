Sorgun Müftüsü İsa Yaykın Ramazan ayı münasebetiyle Müftülüğe bağlı Yusuf Yaman Yatılı Erkek Kur’an Kursunda eğitim gören Kur'an öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Müftü Yaykın İftarın ardından hafızlarla hafızlığın önemi hakkında sohbette bulundu.

Müftü Yaykın, Mehmet Karaca Caminde Hüda Yavuz ve Hacı Veli Karabulut’un kıldırdığı Hatimle Teravih namazını eda ederek cemaatle bir dizi sohbetlerde bulundu. Yaykın Cemaatle Hatimle kılınan teravih namazlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Müftü Yaykın, Yusuf Yaman Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunda ki iftar programı için ise Kur'an Kursu yönetimi Adem Çavdar başta olmak üzere Öğreticilere, öğrencilere, Yemekhane görevlilerine ve iftar veren hayır severlere teşekkürlerini iletti.