Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Esentepe KYK Yurdu öğrencileri ile iftar öncesi bir araya geldi.

İl Müftülüğü Bilal Şahin Gençlik Merkezi'nde iftar öncesi gençlerle sohbet eden İl Müftüsü Ali Gülden gençlere nasihatlerde bulunarak, Ramazan Ayı'nın önemine değindi. Ayrıca gençler İl Müftüsü Gülden merak ettikleri dînî soruları da sordu. Ayrıca gençler birbirinden güzel ve eğlenceli oyunlar oynadı.

Esentepe Yurdu Manevi Danışmanı Asım Çalışkan tarafından organize edilen buluşmada iftar için hep birlikte Altınbaşak Sitesi Kur’an Kursu'na giderek Kur’an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler yendi.

Gençlerin memnuniyetlerini dile getirdiği iftar ve sohbet programı teravih namazı öncesinde son buldu.