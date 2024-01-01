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Sorgun ilçesinde, Ali Şakir Ergin ve hayırseverlerin desteği ile Agahefendi Mahallesine yapımı planlanan caminin temeli atıldı.

Dualarla gerçekleştirilen temel atma törenine Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci Ali Şakir Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye olarak gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Ekinci, “Ahmetefendi Mahallemize Ali Şakir hocamız ve hayırseverlerimizin desteği ile kazandırdığımız Ahmetefendi Cami’nin temel atma törenini dualarla gerçekleştirdik" dedi.

Ekinci, "Camiler esasen bu yurdun bu memleketin Müslümanlara, milletimize ait olduğunu gösteren tapulardır. Ben emeği geçen herkese ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul etsin diyorum. Camimiz tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir merkez olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.