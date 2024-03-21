Sorgun’da Orman Haftası dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler, onlarca fidanı gelecek için toprakla buluşturdu.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 21 Mart Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi. Okul bahçesine protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikerek, fidanlara can suyu verdi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünce öğrencilere 750 çam tohumu ve 500 çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte gelecek nesiller için sağlıklı bir doğanın oluşturulmasına katkı sağlamanın yanı sıra Orman Haftası’nın önemine vurgu yapıldı.