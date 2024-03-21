İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yanı sıra kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Programda Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Halıcı “Türk Kültüründe Nevruz” konulu konferans verdi.

Dr. Halıcı yaptığı açıklamada, “Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Aynı zamanda baharın başlangıcı sayılır ve bir takvim değişikliğini anlatır. Türk kültüründe Nevruzun bir adı da Ergenekon’dur. En eski Türk kaynaklarından itibaren böyle bir kültüre sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. Türk tarihinin her döneminde Nevruz varlığını devam ettirmiştir. Cumhuriyetle birlikte yerleştirilmeye çalışılan ulus bilincine bağlı olarak özellikle Atatürk tarafından Nevruzun daha geniş katılımlı kutlanması teşvik edilmiştir. Tabiatla başa başa yaşayan ve toprağı dört ana unsurdan sayan Türkün düşünce sisteminde Nevruz, doğuş, diriliş anlamına gelir. Türk dünyasının tamamında yaygın olarak kutlanan Nevruz törenleri bahara duyulan özlemi anlattığı kadar, bir takvim değişikliğini de ifade eder. Bu takvime göre yılların ve ayların adları, hayvan isimlerine bağlı olarak söylenmiş ve yeni yılın başlangıcı olarak 21 Mart esas alınmıştır. Burada dikkati çeken husus, baharın başladığı zamandır. Türkler, bu takvim değişikliğini ‘toprağın uyandığı gün’ ile özdeşleştirmişler; “varoluş ve diriliş günü” şeklinde algılamışlardır. Böylece Nevruzu yaratılış felsefesi diyebileceğimiz manevî bir kimlikle donatmışlardır” ifadelerini kullandı.