Değerler eğitimi kapsamında ziyaret edilen Feyzullah Bektaş imam Hatip Ortaokulu sabah namazında Okul Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileriyle beraber Mehmet Karaca Caminde sabah namazı buluşması yaptılar.

Sabah namazı buluşmasına İlçe Müftülüğünü temsilen Şube Müdürü Gazi Bektaş, gençlik koordinatörleri Adem Caner, Mustafa Aktaş, Okul Müdürü Alper Kapan, öğretmenler, öğrenciler ve cami cemaati katıldı.

Namaz öncesi gençlik koordinatörü Adem Caner yaptığı sohbette Peygamber efendimiz ve Ahlak konusuna değinerek bu faaliyetlerin önem arz ettiğini ifade etti.

Programın icrasında imkan sunan Sorgun ilçe Müftü İsa Yaykın’a, okul müdürüne, katılım sağlayan cemaatimize ve gençlere teşekkür edildi.

Program sonrası sabah namazı buluşmasına katılanlara çorba ikramı yapıldı.