Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun ilçesinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşullarına karşı etkili mücadele için ekipler, hazır bekliyor.

Sorgun Kaymakamlığı koordinesinde, karayolları, özel idare, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri, alınan son meteoroloji verilerine göre sahada aktif olarak görevlerine hazır bekletiliyor.

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarına karşı alınan tüm tedbirlerin uygulamada olduğunu belirtti. Kaymakam Aydın, kurumlar arasında koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemiz genelinde oluşabilecek sorunlara karşı kaymakamlık koordinasyonunda kurumlar arası planlamalar zaman kaybetmeden yapıldı. Alınan son meteoroloji verilerine göre karayolları, özel idare, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerimiz sahada hazır bekletiliyor. İlçemiz genelinde kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında yolda karın birikmesini önlemek, biriken karı temizlemek ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Aydın, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda çalışan ekiplerin özverili bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü ifade ederek, kent ve köy yollarının tip ve buzlanma nedeniyle araç trafiğine açık tutulduğunu belirtti. Olumsuz hava şartlarında araç sürücülerinden dikkatli olmalarını isteyen Aydın, şehirlerarası, köy ve belde belediye yollarında seyahat edenleri dikkatli olmaya çağırdı.