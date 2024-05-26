Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an Kurslarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni ve Cumhuriyetin 100. yılı anısına mezuniyet şöleni Sorgun Stadyumunda gerçekleştirildi.

Programa Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Yozgat Dini Yüksek İhtisas Müdürü Fudayl Erkoç, belediye başkanları, ilçe müftüleri, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Stadyumun tribünlerini hınca hınç dolduran vatandaşlar icra edilen gösterileri hayranlıkla izledi.

Programda açılış konuşmasını yapan Müftü İsa Yaykın, "Sorgun Müftülüğü olarak her alanda Aziz Milletimizin hizmetindeyiz. Bu hizmeti yaparken de 163 Cami 320 Din gönüllüsü kardeşimizle birlikte tüm Coşku ve heyecanıyla yapıyoruz. Aziz Milletimizin ihtiyacı olan Dini her boş bırakmıyor özellikle 4-6 Yaş eğitimine büyük önem veriyoruz. Müftülüğümüz programlarında destek ve Himayeleri için Sayın Kaymakamımıza, Yozgat Milletvekilimize şükranlarımı arz ediyorum. Böyle güzel programların yapılmasına imkân sunan yüce devletimizden Allah razı olsun” dedi.

Selamlama konuşması yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ise sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamlarını ileterek başladı.

Daha sonra ise Erhan, Başkanlığın 4-6 Yaş Kurslarına verdiği önemi ifade etti.

Erhan, nesin ihyasında bu eğitimin büyük önemi olduğunu ifade etti. Erhan, günün söz sahibinin miniklerin olduğunu söyleyerek Lokman’ın oğluna yaptığı tavsiyeleri hatırlattı. Erhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu programı organize eden Sorgun Müftümüz İsa Yaykın Hocamız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Program, şenlik ve öğrenci velilerinin buluşmasıyla sona erdi.

Program hakkında müftülük tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle gece gündüz proğrama emek veren Hocalarımız ile 4-6 Yaş Yöneticilerimize, Bu kurslara emek veren kıymetli Hayırseverlerimize, İlçe Gençlik spor müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze Sağlık Grup Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz inşallah” denildi.