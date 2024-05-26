Yozgat’ta doğa ile iç içe zaman geçirmek ve stresle gelebilecek olumsuzlukları önlemek isteyen vatandaşlar doğal yaşam terapilerine yöneliyor.

Zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliğine ilgi gösteren vatandaşlar, Yozgat’ta 2 yıldır Psikoterapist Levent Tanman tarafından düzenlenen ekoterapi etkinliğine katılıyor.

Psikoterapist Tanman eşliğinde kentin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gezerek keşfetme imkanı bulan vatandaşlar ayrıca ekoterapi etkinliğiyle de doğa ile baş başa bir yaşam sürmenin keyfini çıkartıyorlar.

Hayatı daha iyi anlayıp, kendilerini hayata karşı daha mutlu ve pozitif hissetmek isteyen yaklaşık 40 kişilik gönüllü grubu, hafta sonu gelin kayası ve cehrilik bölgesinde düzenlenen eko terapi etkinliğine katıldı.

Doğa yürüyüşü eşliğinde terapiye başlanılan etkinlikte Psikoterapist Tanman, katılımcılara uzmanlık alanıyla ilgili aydınlatıcı bilgiler vererek yol gösterici bazı önerilerde bulundu. Zihin ve ruh sağlığı için iyileştirici bir etkiye sahip olan ekoterapi etkinliği ile katılımcıların, depresyon ve anksiyet başta olmak üzere günlük yaşamın insanlara yaşatmış olduğu birtakım problemlerin üstesinden gelebilmeleri sağlanmış oldu.

“İNSANLAR DOĞADAN KOPUNCA SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR”

Yozgat’ta 2 yıldır ekoterapi etkinliği düzenlediklerini belirten Uzman Psikolojik Danışman-Psikoterapist Levent Tanman, “Bugün etkinliğimizin beşincisini gelinkayası ve cehrilik lalesi bölgesinde düzenledik. Meslek hayatım boyunca hep şunu gördüm, insanlar doğadan kopunca depresyon ve anksiyet başta olmak üzere birtakım psikolojik problemleri yaşamaları artıyor. Amacımız insanları doğa ile bütünleştirip iki eski dost olan insan ve doğayı bir araya getirip insanlarda hem doğa farkındalığı oluşturmak hem ilimizin güzelliklerini insanlara tanıtmak hem de doğa ve terapiyi birleştirip ekoterapi etkinliği yapmaktır. Başka bir amacımız da insanların anda kalmasını, duygulara odaklanabilmesini sağlamak ve modern yaşamın insanlarda yaşatmış olduğu dikkat dağınıklığı gibi bazı problemlerin üstesinden gelebilmektir. Bu amaçla bugün ekoterapi etkinliğimizin beşincisini düzenledik. İnsanların çok yoğun bir talebi var, biz burada 40 kişi ile sayıyı sabitlemiştik ama 50’nin üzerinde bir talep oldu. Sayı fazla olunca bir grup arkadaşımızı da daha sonraki faaliyete bırakmak zorunda kaldık. Her ay elimizden geldiğince işlerin yoğunluğuna göre ekoterapi etkinliği yapmaya çalışacağız” dedi.

“EKOTERAPİ RUHUMUZA KATKIDA BULUNUYOR”

Ekoterapi etkinliğine katılan vatandaşlardan Ferda Der ise “Yozgat’a geleli 2 ay oldu. Yozgat’ı ve çevresini tanımak için oldukça hevesliydim. Bu terapi grubunu buldum ve ilk defa onlara katıldım. Bana bu etkinliğin çok güzel katkıları oldu. Doğayla iç içe, doğanın sesini duyarak ve hocamızın tavsiyesini dinlemek bana çok iyi geldi. İlerleyen dönemlerde de bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum. Burada hem Yozgat’ın güzelliklerini görüyoruz hem de ekoterapi ruhumuza katkıda bulunuyor, çok güzeldi” şeklinde konuştu.