Sorgun Müftülüğü tarafından Garajlar Yeni Cami’nde kermes düzenlendi.

Kermese Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Müftüsü İsa Yaykın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen kermesten kazanılacak gelirin Kur’an kursu öğrencileri için kullanacağı bildirildi.

Kermes ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Erkut Ekinci, “Sorgun Müftülüğümüzün, geliri kuran kursu öğrencileri için kullanılmak üzere Garajlar Yeni Cami içerisinde düzenlediği kermese katıldık. Cenab-ı hak hayırlarını kabul buyursun” dedi.