Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede öksüz ve yetim çocukları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam İhsan Emre Aydın ziyaret ettiği çocuklarla ve yakınlarıyla bizzat ilgilenerek ailelerin taleplerini de kendilerinden dinleme imkânı buldu.

Devletin her zaman çocukların yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Aydın, Kaymakamlığın da bu konuda desteklerini esirgemeyeceğini ifade etti.

Ziyaret Kaymakam Aydın’ın çocuklara hediyeler verip, Ramazan Bayramlarını kutlamaları ile son buldu. Hakan Demirbaş