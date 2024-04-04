Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından bahar temizliği çalışmaları başladı.

Belediye ekipleri hava sıcaklıkların yükselmesi ve bahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Temizlik çalışmaları gündüz mahallelerde devam ederken trafiğin aksamaması için gece boyunca da ana arterlerde yol yıkama çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediye ekiplerimiz, ilçemizin her köşesine titizlikle el atarak temizlik çalışmalarını sürdürmektedir. Çevremizi temiz tutarak sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için gayretle çalışıyoruz” dedi.