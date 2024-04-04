Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından bahar temizliği çalışmaları başladı.

Bahar Çalışmaları Başladı

Belediye ekipleri hava sıcaklıkların yükselmesi ve bahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Bahar Çalışmaları Başladı 2

Temizlik çalışmaları gündüz mahallelerde devam ederken trafiğin aksamaması için gece boyunca da ana arterlerde yol yıkama çalışmaları sürdürülüyor.

Bahar Çalışmaları Başladı 1

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Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Belediye ekiplerimiz, ilçemizin her köşesine titizlikle el atarak temizlik çalışmalarını sürdürmektedir. Çevremizi temiz tutarak sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için gayretle çalışıyoruz” dedi. 

Muhabir: Hakan Demirbaş