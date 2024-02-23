Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçede yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız sürdürüyor.

Aydın Tek Tek Ilgilendi 1

Kaymakam Aydın yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Sorgun Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Kaymakam Aydın, sohbet ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.  Huzurevi yetkililerinden misafirlerle ilgili bilgi alan Aydın, huzurevi sakinlerinin dilek ve isteklerini dinledi.

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Aydın Tek Tek Ilgilendi

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri, kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Aydın'a teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Haber Merkezi