İl Özel İdaresi tarafından Yerköy ilçesine 2023 yılında 52 milyon 590 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yerköy ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “İlçede 55.046 metrekare kilitli parke çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 96 kilometre yama çalışması ve 400 kilometre greyderli bakım yapıldı. 6 adet köyde 954 kilometre karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. İçme suyu tesisi yapım bakı ve onarım kapsamında 5 adet içme suyu tesisi hayata geçirildi. İlçede 2 adet kanalizasyon tesisi yapıldı. 111 adet program harici içme suyu ve kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarım gerçekleştirildi. Milli eğitim hizmetleri projelerinde 1 adet anaokulu, 1 adet gençlik merkezi hizmete açıldı. Emniyet hizmetleri kapsamında 1 adet jandarma karakolu hizmet binası yapıldı.”

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 Yılında Yerköy İlçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 52 milyon 590 bin liralık yatırımlar, Yerköy ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclis Başkanı ve Üyelerimize, İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.