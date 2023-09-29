Aydın, yaptığı açıklamada, kısa süre önce göreve başladığını ve ilçeyi tanımaya çalıştığını belirtti.

Sorgun'un yer altı kaynakları bakımından zengin bir ilçe olduğunu aktaran Aydın, "İlçemiz, termal su, linyit, manganez, uranyum gibi madenlere sahip. Ayrıca Kerkenes harabeleri, Kuşaklı Höyük, Çadırhöyük, Karakız Hapis Boğazı Heykel Atölyesi, Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi gibi tarihi yerleri bulunuyor. Her ne kadar bizim insanımız deniz, göl, nehir, orman, piknik alanları gibi yerlere turistik ziyaretler yapsalar da ilçemizdeki bu alanları da ön plana çıkarmak gerekir" dedi.

Aydın, ilçe için termal sularının çok önemli olduğunu anlatarak, termal su ile ilgili bilgileri topladıktan sonra nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda fikir sahibi olacaklarını ve ona göre hareket edeceklerini ifade etti. (AA)