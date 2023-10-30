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Cumhuriyetin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Sorgun ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında SORGED tarafından Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nda Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılını büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla kutladıklarını dile getiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, bu bayramı gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla kutladık. Aydıncık Kazankaya Kanyonu’nda 30 gencimiz ile birlikte Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü gerçekleştirdik” dedi.