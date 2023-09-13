Sorgun’da yol yapım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sorgun Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Saha denetimleri sırasında gördükleri aksaklıkları gideren ekipler, diğer yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kentimizin ulaşım kalitesini arttıracak önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeden devam edeceğiz. İşimizle var olmaya, üretmeye, yarınlarımız için çalışmaya, azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)