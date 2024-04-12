Sorgun Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ekinci Vatandaşlarla Bayramlaştı2

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye yemekhanesindeki programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Ekinci Vatandaşlarla Bayramlaştı3

Ekinci, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni etti.

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Ekinci, "Bu bayram, sevgiyi ve paylaşmayı büyüteceğimiz, gönüllerimizin ve kalplerimizin bir olacağı bayram olsun. Ramazan Bayramı, evlerimizin sağlık, mutluluk, bolluk ve bereketle, gönüllerimizin merhametle dolmasına vesile olsun inşallah. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: AA