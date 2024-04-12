Sorgun Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye yemekhanesindeki programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Ekinci, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve esenlik getirmesini temenni etti.

Ekinci, "Bu bayram, sevgiyi ve paylaşmayı büyüteceğimiz, gönüllerimizin ve kalplerimizin bir olacağı bayram olsun. Ramazan Bayramı, evlerimizin sağlık, mutluluk, bolluk ve bereketle, gönüllerimizin merhametle dolmasına vesile olsun inşallah. Tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum" dedi.