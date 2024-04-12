Vali Özkan, bu nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AMİR ÇİÇEK KİMDİR?

Amir Çiçek 10 Ağustos 1958 yılında Tokat ilinin Reşadiye ilçesinde doğmuştur.

İlköğrenimini Umurca Köyü İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Sivas Pamukpınar İlköğretmen Okulu'nda tamamlayarak 1976 yılında ilkokul öğretmeni olarak Tokat Merkez Akyurt Köyü İlkokulu'nda öğretmenliğe başlamıştır. Öğretmenlik yaparken bir taraftan da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Çiçek, 1981 yılında mezun olmuştur.

Sivas Adliyesinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1983 yılında kaymakamlık mesleğine geçmiş ve sırasıyla Uşak Eşme, Bartın Kurcaşile, Niğde Çamardı, Tunceli Ovacık, Diyarbakır Ergani, Gümüşhane Kelkit, Afyon Dinar ve Ankara'nın Haymana İlçelerinde Kaymakamlık yapmıştır. 1988 yılında mesleği ile ilgili konularda araştırma yapmak üzere 1 yıllığına ABD'ye gitmiştir.

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 1996-2003 yılları arasında çalışmıştır.

Bu görevinin ardından İçişleri Bakanlığı APK Kurul Başkanlığına atanmıştır. 2006 yılı Ocak ayında APK Kurul Başkanlıklarının kaldırılması nedeniyle yeni yapılanan İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütmüştür.

1958 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.