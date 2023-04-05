SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, proje ve gönüllülerde aradıkları özellikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Uğuz, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, SORGED koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen proje kapsamında 6 gönüllü aradıklarını söyledi.

“İLHAM VERİCİ DENEYİM SUNUYOR”

Proje hakkında genel bir açıklamada bulunarak hedeflerinden de bahseden Başkan Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Projemizin 4 ana hedefi var: Covid 19 nedeniyle spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması, gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek, sporu, geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak, katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak. Gönüllülük Ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir” ifadelerini kullandı.

“4 EURO CEP HARÇLIĞI ALACAKSINIZ”

İtalya'dan da katılacak gönüllülerle birlikte kültürler hakkında bilgi edinileceğini kaydeden Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak; Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber yemeğiniz karşılanacak ve günlük 4 Euro cep harçlığı alacaksınız. Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız. İtalya'dan katılacak gönüllülerle birlikte kültürler hakkında bilgi edinecek ve yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz. Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz. Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen Avrupa Komisyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanınan Youthpass sertifikasına sahip olacaksınız” dedi.

“GÖRÜNÜRLÜK ARTAR”

Projenin gençlerin gelecekteki yollarını desteklediğini vurgulayan Uğuz, “Youthpass süreci sayesinde, öğrenme üzerine düşünme daha yapılandırılmış hale gelir ve projenin eğitimsel değeri güçlendirilir. Katılımcıların öğrenmelerini daha bilinçli hale getirir. Yeterliklerinin daha fazla farkında olunması, katılımcıların gelecekte onlardan yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece Youthpass, gençlerin gelecekteki yollarını desteklemektedir. Youthpass'ı kullanmak, gençlik çalışmasındaki öğrenme süreçlerine ve öğrenmeyi öğrenme yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Katılımcıların çeşitli bağlamlarda öğrenme farkındalığını artırır ve onların öğrenme istek ve ihtiyaçları üzerinde düşünmelerine yardımcı olur. Gençlik projelerine katılarak geliştirilen becerilerin tanımı da gençlik çalışmalarının değerinin görünürlüğünü artırmak için yardımcı olur” şeklinde konuştu.

“10 GENÇ KATILIM SAĞLAYACAK”

Uğuz projenin detayları hakkında ise şu bilgileri verdi; “Gönüllülük faaliyetleri 1-30 Mayıs 2023 tarihleri arasında 30 gün sürecektir. Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve çevre etkinlikleri düzenleyecekler. Ayrıca yereldeki gençlerle birlikte çeşitli sportif ve çevre üzerine faaliyetler düzenleyecekler. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 gün tatil yapacaklar. Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacaktır. Program kapsamında gönüllülere günlük 4 Euro toplamda ise 30 gün için 120 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Günlük yemekleri ise ücretsiz karşılanacaktır. Gönüllülük takımında 6 Türk ve 4 İtalyan olmak üzere toplamda 10 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programına Sorgun veya Yozgat'ta ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülük faaliyetleri Sorgun'da gerçekleşecektir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacak.”

“SON BAŞVURU 15 NİSAN”

Uğuz, açılamasını şu şekilde sürdürdü; “Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup, değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacaktır. Proje katılacak gençlerde İngilizce konuşabilme şartı aranmamaktadır. Fakat İngilizce bilen katılımcılara öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2023 Saat: 20.00.” Haber Merkezi