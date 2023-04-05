Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin amacı ile ilgili bilgi veren İl Müdürü Işık, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılması teşvik edildiğini söyledi.

Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verildiğinin altını çizen Işık, “Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş mesleki ve teknik lise mezunları, yükseköğretim kurumu mezunları ile mesleki ve teknik lise öğrencileri, ön lisans, lisans öğrencilerinden işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilecek” dedi.

ŞARTLAR NELERDİR?

Projeden yaralanmanın şartlarına değinen Işık, “İşletmelerin, Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinden yararlanabilmesi için; başvuru yapacak işletmenin, İşletme Geliştirme Destek Programı öncelikli teknoloji alanları tablosunda yer alan orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında, NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat sektöründe, bölüm 62-Bilgisayar Programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe veya bölüm 72-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri sektöründe yer alması gerekir. Nitelikli elemanın, 5510 sayılı Kanun kapsamında işe giriş tarihinden önceki son 3 yıl içerisinde SGK prim kaydının olmaması veya en fazla 180 gün prim kaydının olması gerekir. Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave edilir. İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 farklı nitelikli eleman için destek ödemesi yapılır. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için desteğin üst limiti 150 bin lira olup, diğer işletmeler için destek üst limiti 100 bin liradır. Başka kurum ve kuruluşlardan herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez. İlk destek ödeme talebinde nitelikli elemanın işletmede işe giriş tarihindeki öğrenim durumu esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın öğrencilik ve mezuniyet durumunda değişiklik olması halinde yeni öğrenim durumu katsayısı uygulanır. Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir” şeklinde konuştu.

“DESTEK SONA ERER”

Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda elemana ilişkin destek süreci sona erdiğini belirten Işık, “Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir. Sanayide Nitelikli Eleman Desteği hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi