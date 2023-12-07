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Sorgun Gençlik Derneği ve ORAN Kalkınma Ajansı, Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi İçin İmza Attı

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında "Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi" adlı teknik destek sözleşmesini resmen imzaladı.

Sözleşme imza töreni, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Lütfi Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, imza sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugün, ORAN tarafından desteklenen 2023 Yılı Kırsal Kalkınma ve Turizm Teknik Destek Programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği olarak hazırladığımız 'Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüm Eğitimi' adlı teknik destek sözleşmesini Sayın Ahmet Lütfi Şahin'in nezaketleriyle imzaladık. Bu işbirliği, gençlerimize ve bölgemize önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Uygulanacak eğitim programlarıyla yeşil mutabakat ve dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen SORGED, bu sözleşme kapsamında gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma ve turizm alanında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olacak. ORAN Kalkınma Ajansı'nın bu projeye sağladığı destek, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.