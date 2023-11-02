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SORGED yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, iyilik zincirinde bir halka olmak adına öğrencilere oyuncak dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Çocuklar oyun oynayarak kendini keşfeder, geliştirir, kendini tanır, dünyayı tanır. Oyunlar ve oyuncaklar çocuklarının kendilerini ifade edebilmeleri için bir araç, aynı zamanda onlar için bir eğlencedir. Temel ihtiyaçlar dışında çocukların oyun oynamaya ve oyuncaklara da ihtiyaçları vardır. Biz bu ihtiyaçları karşılamak ve çocukların dünyalarına renk katmak için yola çıktık. Sorgun Yaycılar Şehit Hayati Reçber İlkokulu’nda bulunan kardeşlerimize oyuncak dağıttık" dedi.

Uğuz, "Çocuklarla yüzlerimizi boyadık, oyun oynadık, güldük, eğlendik. Mutluluğu onların gözlerinde ve gülümsemelerinde gördük. Bu etkinlik sayesinde bazı şeyleri paylaşmanın pek çok şeyi almak kadar değerli olduğunu ve insanları çok daha fazla mutlu ettiğini bir kez daha gördük. İnanıyoruz ki bu umutlar yeşerip onlarca, binlerce umut olacak. Paylaşarak daha umut dolu bir dünyada yaşayabileceğimizin habercisi olacak. Şairin de dediği gibi eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir. Kampanyamıza destek veren oyuncak bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.