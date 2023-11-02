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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Sakarya İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Eğitim öğretim süreçlerini yerinde inceleyen Altınkaynak okul hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Altınkaynak sohbet ederek hedef belirleme, kitap okumanın önemi, veli öğretmen görüşmeleri, aile ziyaretleri, dezavantajlı öğrencilere uygulanacak rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri ve yeteneklerini fark etmeleri konuları hakkında görüşerek fikir alışverişinde bulundu.