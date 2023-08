Her zaman gençlerin yanında olduklarını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ SORGED 2014 yılında, gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN SORUNLARINA ODAKLANIYORUZ”

Yapılan etkinlikler ile her zaman gündeme gençleri aldıklarının altını çizen Başkan Uğuz, “Toplumun geçici gündemlerini aşarak heyecan ve muhabbetle fayda üreten; gündemini gençlik meselelerine, ulusal ve uluslararası projelere odaklayarak bu doğrultuda çalışmalarına devam eden bir Sivil Toplum Kuruluşudur. SORGED, gençlerin toplumumuz için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedeflemektedir. Gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, spor, çevre ve gençlik politikaları alanların da eğitimler, etkinlikler ve projeler yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

PROJELER GENÇLERİN POTANSİYALLERİNİN FARK ETTİRMEYİ SAĞLIYOR

Gençlere potansiyellerini fark ettirmeyi, onlara proje ve faaliyetlerde çeşitli sorumluluklar vererek fikirlerini, deneyime dönüştürme imkânı sunduklarını ifade eden Uğuz, “Gençlerin kişisel gelişim sürecini tamamlarken aynı zamanda gençlere, dünyaya geliş gayesini hatırlatmayı; kendi hayatlarına odaklanmakla yetinmeyip insanlık için fayda üretmeleri gerektiğini bizzat yaptığımız çalışmalarla göstermiş oluyoruz. Bugün bünyesinde farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer haline gelen SORGED, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaktadır” dedi.

ÜLKEMİZİN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA KATKI SAĞLIYORUZ

Uğuz, “SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız” şeklinde konuştu.

9 YILDA 500’DEN FAZLA GENCİ YURT DIŞINA GÖNDERDİ

SORGED, uluslararası projeleri hazırlamaya, gençleri Yozgat'ın ötesine taşımaya ve Avrupa'ya açılan kapısı olmaya devam ettiğinin altını çizen Uğuz, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok alanda projeler yürütmüştür. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde birçok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da işbirliği yapmaktadır. Avrupa Komisyonu, Türkiye Ulusal Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları gibi birçok kurumdan proje desteği almaktadır.

SORGED Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite edilerek Kalite Sertifikasına sahiptir. Erasmus+ ve ESC programları kapsamında 9 yılda 500’den fazla genci ücretsiz yurt dışına göndermiştir. Yine derneğimiz AB ülkelerinden 400’den fazla genç, öğretmen, akademisyen ve farklı meslek dallarında görev yapan katılımcıları Yozgat’a getirerek Yozgat’ın AB’ye giriş adaptasyonunun kolaylaştırılmasına katkı sağlamıştır” dedi.

HER YIL YAKLAŞIK 2 BİN GENCE ULAŞIYOR

Her zaman gençlere yönelik etkinlikler yaptıklarını belirten Uğuz “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınında 100 üzerinde çevrim içi eğitim, seminer ve kurs düzenleyerek yaklaşık 26 bin katılımcıya ulaştık. Gençlerimiz 2014 yılından itibaren yanlarında olduk olmaya da devam edeceğiz. Covid-19 salgınından önce gençlerimiz ile birlikte yüz yüze etkinlikler düzenliyorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgında gençleri çevrim içi seminer düzenledik. Onları böylesi zor bir dönemde yalnız bırakmadı. Çok şükür ki bu süreci atlattık ve gençlerimiz ile yine bir araya geldik. SORGED her yıl Yozgat bölgesinde ikamet eden 2 bine yakın gence ulaşarak çeşitli eğitimler, kurslar ve etkinlikler düzenlemektedir. Bu kapsamda gençlerimiz için her yıl çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. 2023 yılının ilk yarısında arasında 34 etkinlik düzenleyerek, 957 katılımcıya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Selma Şahin