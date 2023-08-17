Ziyarette AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ı Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz, Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan karşıladı.

Ziyaretinde Milletvekili Şahan’a AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve il yönetimi eşlik etti.

Ziyarette yeni dönemin hem Türkiye’ye hem de Yozgat’a hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Süleyman Şahan, desteklerini esirgemeyen Yozgatlı halkına teşekkürlerini iletti.

Milletvekili Süleyman Şahan, seçim döneminde kendisine medya desteği veren başta İleri Gazetesi çalışanlarına teşekkür etti.

Çalışmaları hakkında bilgi de veren Şahan, Yozgat’ı ileriye taşımak için her türlü çalışmanın yanında olduklarını söyledi.

Yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdiğini aktaran Şahan, Yozgat’ı karış karış gezeceklerini ifade etti.

Şahan, Yozgat’ın istihdamını artırmaya yönelik neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Neredeyse her gün çeşitli ziyaretlerde bulunduklarının altını çizen Şahan, “Yozgat için neler yapabileceğimizi konuşarak onun üzerine istişarede bulunuyoruz” dedi.

AK Parti il teşkilatıyla gazetemizi ziyaret eden Şahan, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz’e nazik, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. Melike Aslı Arslan/ Alpaslan Demir