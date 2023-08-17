Görevine yeni başlayan Vali Mehmet Ali Özkan, esnaf ve vatandaşa ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Özkan, Sarraflar Caddesi esnaflarını ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi.

Vatandaşla da sohbet eden ve çay içen Vali Özkan, görüp tanımak için Yozgat sokaklarını gezdi.

Yeni göreve başlayan Özkan’ı karşısında gören esnaf ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Göreve başladığında “Beni makamda çok göremezsiniz” diyen Özkan, esnaf ve vatandaşa bizzat giderek kendini tanıttı.

Vali Özkan’ın bu hareketi ise vatandaş ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Melike Aslı Arslan