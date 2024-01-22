Tahmini Okuma Süresi: dakika

Otomobilseverler dikkat! Araç almayı planlayanlar için endişe verici bir gelişme yaşandı. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, otomobil fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Torun'un verdiği bilgilere göre, sıfır araç fiyatlarında yüzde yüz artış bekleniyor.

Torun, yaptığı açıklamada, dış gelişmeler nedeniyle sıfır araç fiyatlarında büyük bir zam beklendiğini ifade etti. Özellikle Süveyş Kanalı'ndaki yaşanan gerilim, otomobil fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesine neden olacak. Torun, bu artışın önümüzdeki yılın başlarına kadar devam etmesinin beklendiğini ve yüzde 100'lük bir artış oranına ulaşacağını belirtti.

2023 yılının sonlarına doğru araç satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını vurgulayan Torun, ayrıca otomobil kredilerinin zorlaştığını dile getirdi. Bugün Türkiye'de alınabilecek en düşük sıfır araç fiyatının 1 milyon 200 bin lira olduğuna dikkat çeken Torun, bu durumun araç sahipliğini zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, kredilerin daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Torun, ancak mevcut ekonomik politikaların bu konuda olumsuz bir etki yarattığını ifade etti.

Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Torun, her çeyrekte otomobil fiyatlarında yüzde yüz civarında bir zam beklediklerini açıkladı. Otomobil fiyatlarının her geçen gün artacağına dikkat çeken Torun, ekonominin rayına oturması için önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu belirtti. Otomobil almayı düşünenlerin bu durumu dikkate alarak karar vermeleri önem taşıyor.