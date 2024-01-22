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Spider-Man kostümü ile Türkiye’nin her bir şehrini gezme hayalini gerçekleştiren sosyal medya fenomeni Ayaz Koç, gazetemize ziyarette bulundu.

“Spider-Man Yozgat’a ne zaman gelecek?” başlıklı haberimiz üzerine Yozgat’a gelen Ayaz Koç, gerçekleştirdiği hayaliyle Yozgat’ın tanıtımına da önemli bir katkı sağladı.

Hem kendi hayalini gerçekleştiren hem de gittiği şehirlerin yöresel ve tarihi yerlerini takipçi kitlesine duyuran Ayaz Koç’un 11’inci durağı Yozgat oldu.

Yozgat’ın yöresel lezzeti arabaşı çorbasını tadan ve çok beğendiğini söyleyen Ayaz Koç, vatandaşlar tarafından da ilgi ile karşılandı.

Ayaz Koç, “Spider-Man Yozgat’a ne zaman gelecek?” başlıklı haberimizi gördükten sonra Yozgat’a gelişini hızlandırdığını bildirdi.

“İZMİR’DE ARABAŞI ÇORBASI OLSA HER GÜN İÇERİM”

Haberimiz üzerine Yozgat’a gelişini hızlandırdığını belirten Koç, “Yozgat’a gelmek zaten aklımda vardı. Ama ‘Spider-Man Yozgat’a ne zaman gelecek?’ haberinizi görünce hemen gitmeliyim diye düşündüm. İyi ki gelmişim. Arabaşı çorbanızı tattım. Ben İzmirliyim. İzmir’de arabaşı çorbası olsa her gün içerim” dedi.

Gazetemiz çalışanları ile tek tek sohbet edip burada da arabaşı yutan Koç, Site Muhabirimiz Melike Aslı Arslan’a yaptığı haber için ayrıca teşekkür etti.