Yozgatlı öğrencileri de yakından ilgilendiren TEKNOFEST girişim yarışması hakkında TÜBİTAK duyuru yayınladı.

TÜBİTAK’tan yapılan duyuruda; “TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de ilk defa gerçekleşecek olan TEKNOFEST Girişim Yarışması ile 2018 - 2023 yılları arasında TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takım veya takım üyelerinin başvurularına açık olan TEKNOFEST Girişim Yarışması, 10 farklı temada takımların hazırladıkları girişim sunumu üzerinden gerçekleştirilecektir.TEKNOFEST Girişim Yarışması, erken aşama girişimler için Ön Kuluçka ve ileri aşama girişimler için Hızlandırma olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.Ön Kuluçka, Proje fikri olan ve/veya prototipini geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecektir. Bu kategoride, girişimin kurulmuş olması ve/veya şirketleşmiş olması zorunlu değildir.Hızlandırma, Projesini test edilebilir bir prototipe ve/veya ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile şirket kurmuş olan takımlar bu kategoride değerlendirilecektir.TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında başvuru yapan ve finale kalan takımlara ulaşım, konaklama ve yemek desteği sağlanacaktır. Finale kalan takımlar sahnede sunum yapma, projelerini/ürünlerini tanıtma ve sergileme, potansiyel iş birliği görüşmeleri gerçekleştirme imkanı bulabilecektir.Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren takımlara toplam 7 Milyon TL’den fazla para ödülü verilecektir” ifadelerine yer verildi.

TEKNOFEST girişim yarışması temaları ise şu şekilde sıralandı; “Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri. 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda, 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak için başvuru adımlarını takip ederek temaları inceleyebilir ve yarışma başvurunuzu yapabilirsiniz.Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2023, 23.59.” Haber Merkezi