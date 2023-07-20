Son zamlarla birlikte sigarayı bırakmak isteyenler, sık sık “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” üzerinden destek aldı ve başarılı oldu.

Toplam 158 personelin görev yaptığı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren danışma hattı üzerinden kişiler, hem motive edici görüşmelerle sigara bırakma girişimlerinde teşvik ediliyor hem de nikotin bağımlılık testine alınıyor.

Test sonucunda bağımlılık düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlara, istemeleri durumunda kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor.

Sabit hatlardan ücretsiz aranabilen, GSM hatlarından arandığında ise ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılan “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”, bu yıl itibarıyla günde ortalama bin-bin 500 çağrı karşılamaya başladı.

Danışma hattı üzerinden sigara bırakma planı yapılan kişiler, onay vermeleri halinde, geri dönüş aramalarıyla 1 yıl boyunca takip ediliyor.

Bu kapsamda, kişilere sigarayı bıraktıkları gün ile 1’inci hafta, 1’inci ay, 2’nci ay, 3’üncü ay, 6’ncı ay ve 12’nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor.

Öte yandan, Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri de bağımlılık düzeyi yüksek kişilerin tütün ürünlerinden kurtulma süreçlerine destek oluyor.

ALO 171 hattı üzerinden alınan poliklinik randevusuyla sigara bırakma tedavisine başlayan kişiler hem kontrol randevuları hem de danışma hattının düzenli aramalarıyla destekleniyor.

Bu kişilerin, doktoru tarafından uygun görülmesi durumunda, Bakanlık tarafından ücretsiz sağlanan, sigara bırakma tedavisinde bilimsel etkinliği kanıtlanmış ilaç ile nikotin bandı, sakızı gibi “nikotin replasman tedavisi” preparatlarından faydalanması da sağlanıyor. Haber Merkezi