Mart ayı itibarıyla, birçok otomobil markasının fiyatlarını %3, %5 ve %7 oranında artırdığına dikkat çekiliyor. Bu durum, otomobil almak isteyenleri etkileyerek, özellikle 800 bin liranın altında araç bulmanın zorlaştığı bir dönemde fiyatların Nisan ayında %10-12 oranında daha da yükselmesinin beklendiğini gösteriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜNE DİKKAT!

Finans uzmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 20 günün dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Seçim süreci ve Ramazan etkisinin otomobil fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekti ve bu süreçte fiyatların yükselme eğiliminde olabileceğini belirtti.

Başaran, otomobili bir yatırım aracı olarak görmediğini, ancak fiyatların mevcut istatistiklere dayanarak yukarı yönlü bir hareketlenme gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle, Seçim sonrası doların hareketliliği ve bayram tatilleri gibi faktörlerin, otomobil talebini artırabileceğini ve Ramazan sonrasında mevcut fiyatları bulmanın zor olabileceğini vurguladı.

ŞU AN EN UCUZ ARABA HANGİSİ?

Ülke genelinde artan araba fiyatlarıyla birlikte, "şu an en ucuz araba hangisi?" sorusu önem kazanıyor. Türkiye genelinde en uygun fiyatla satılan otomobil, KIA Picanto olarak öne çıkıyor. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken, üçüncü sırada Fiat Egea yer alıyor. Ancak, bu araçlardan sadece Fiat Egea'nın 2024 modelinin satışta olduğuna dikkat çekiliyor.

Otomobil alıcıları için önümüzdeki 20 günün, fiyat artışları öncesinde en uygun alım zamanı olabileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Bu nedenle, otomobil almayı düşünenlerin acele etmeleri tavsiye ediliyor.