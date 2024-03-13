Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sorgun İstasyon Binası açılışı ve Akdağmadeni İstasyon Binası açılışı için Yozgat’a geldi.

Gelişini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat’a 22 yılda 72.4 milyar TL yatırım yapıldığını söyledi.

354 kilometre bölünmüş yol, Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas YHT hattı, 3 bin 150 kilometre fiber optik kablo hizmetlerinin Yozgat’a kazandırıldığını bildiren Uraloğlu, devam eden projelerin ise şunlar olduğunu belirtti: Yerköy hızlı tren hattı, Yozgat Havalimanı, Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yolu, Yozgat Havalimanı bağlantı yolu, Boğazlıyan-Felahiye-Kayseri yolu, Sorgun-Çekerek-Ayrımı Çiğdemli-Kadışehri yolu, Akdağmadeni şehir geçişi ve Akdağmadeni çevre yolu, Delice ayrımı Yerköy-Yozgat yolu.