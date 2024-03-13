Türkiye Futbol Federasyonu, YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak maç sayısını 10'a çıkardı.

TFF, YouTube'da gerçekleştirdiği test yayınlarının olumlu sonuçlarını duyurdu ve bundan sonra her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den 10 maçı canlı olarak yayınlayacağını belirtti.

Bu kararın özellikle Ramazan ayında alınması, taraftarlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

16 Mart 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor