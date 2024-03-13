Türkiye Futbol Federasyonu, YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak maç sayısını 10'a çıkardı.
TFF, YouTube'da gerçekleştirdiği test yayınlarının olumlu sonuçlarını duyurdu ve bundan sonra her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den 10 maçı canlı olarak yayınlayacağını belirtti.
Bu kararın özellikle Ramazan ayında alınması, taraftarlar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.
Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.
17 Mart 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor