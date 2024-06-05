Güvenlik kaynakları, son günlerde kamuoyunda yer alan FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Bu yöndeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre, Fethullah Gülen'in ABD'deki villasının güvenlik önlemlerinin olmadığı ve villanın tamamen boşaltıldığı tartışma konusu oldu. Ayrıca, X sosyal medya platformunda birçok kişi, FETÖ örgütünün lideri Gülen'in öldüğünü iddia etti.

Ancak İHA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, Gülen ile ilgili dolaşan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerin yanı sıra, 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş aktörlerinden biri olarak bilinen Gülen'in, 1999'dan beri bulunduğu ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezin kaçırıldığı iddiası gündeme gelmişti. Ancak bu iddialar da güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Geçen hafta, Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla örgüt yandaşları arasında tartışmalar yaşanmıştı. Ebuseleme Gülen'in iddialarına göre, Gülen başka bir yere kaçırılmıştı ve örgüt içindeki bazı isimler tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyordu.

Bu tartışmaların ardından, örgüt üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve misafirhanelerde kalanların evlerini boşalttığı öğrenildi. Ayrıca, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıkları belirtildi.

FETÖ içindeki karşılıklı suçlamalar da devam ediyor. Ebuseleme Gülen'in paylaşımlarına destek veren örgüt üyelerinin sayısının artması dikkat çekerken, örgütün bazı etkili isimleri de Gülen'in bulunduğu yerin gizli kalması gerektiğini savundu.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Gülen'in gerçek sağlık durumunu gizlemek amacıyla örgütün sitesinde paylaşılan görselin profil fotoğraf olarak tercih edilmesi ise tartışmalara neden oldu.