Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) borç batağındaki yurttaşlar için umut verici bazı müjdeler geldi.

Meclis'e sunulan ve kısa sürede onaylanması beklenen bu düzenlemeler, borçlu vatandaşlara önemli avantajlar sunacak.

Yeni düzenlemeler kapsamında, borçların tek çatı altında ve uygun faiz oranları ile uzun vadeli seçeneklerle tahsil edilmesi mümkün olacak. Bu sistem sayesinde, düşük faiz oranlarıyla borç birleştirme kredileri de sağlanacak. Bu krediler, vatandaşların borçlarını daha kolay ödemelerini amaçlıyor.

Düzenlemeler arasında yer alan bir diğer önemli nokta ise sicil affı ve devlet garantili kredi imkanları. Devlet garantili borç geri ödeme kredisinin başlangıç tutarı 100 bin lira olarak belirlendi ve bu krediden ulusal bir banka aracılığıyla faydalanılabilecek. Sicil affı ile birlikte, vatandaşlar geçmiş borçları nedeniyle kredi notlarında yaşadıkları olumsuzluklardan etkilenmeyecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Söz konusu düzenlemelerin Kurban Bayramı'ndan önce Meclis tarafından onaylanarak önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.