Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, okul servis şoförlerinin öğrencilerin can güvenliği açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.
Dülger, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri için şoförlerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek, okul servis araçlarının teknik özellikleri, trafik kuralları ve öğrencilere karşı uyulması gereken davranışlar hakkında bilgi verdi.
Toplantıya, Komiser Ferhat Kılıçoğlu, trafik polisleri ve servis şoförleri katıldı.Kaynak: AA