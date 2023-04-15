İftar programına Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş da katılım sağladı.

Birçok önemli ismin katıldığı programda İl Başkanı Aydoğmuş, “Hangi partiden olursa olsun adalığı ile gurur duyduğumuz meslektaşımız MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ülkü Yılmaz hanımefendiye hayırlı olsun” dedi.

“SİYASET ARENASINA DAHA ÇOK KATKI”

Programdan sonra açıklama paylaşan İl Başkanı Aydoğmuş, “Üyesi olduğum Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın düzenlediği geleneksel İftar programına katıldım. Programı düzenleyen Oda Başkanımız Harun Evcimen ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca iftarda bir arada olduğumuz, hangi partiden olursa olsun adalığı ile gurur duyduğumuz Meslektaşımız MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ülkü Yılmaz hanımefendiye hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum, mali müşavirlerin siyaset arenasına daha çok katkı sağlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir