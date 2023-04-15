Doç. Dr. Mustafa Özalp’in sunuculuğunu yaptığı "Akademik Bakış" programının konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Kırsaldaki Okullara Dair Yeni Yaklaşımlar" başlığı hakkında bilgiler verdi.

Program hakkında konuşan Böyükata, “Doç. Dr. Mustafa Özalp hocamızın "Akademik Bakış" programının konuğu olduk. "Kırsaldaki Okullara Dair Yeni Yaklaşımlar" başlığı etrafında konuştuk. Davetleri sebebiyle kendisine teşekkür eder, faydalı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİ HIZLA DEĞİŞİYOR”

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile dünyanın gerçekten bir köy kadar küçüldüğüne değinerek, kullandığımız araçların gerisindeki teknolojilerin ileri düzey bilimsel araştırmalara bağlı olduğunu ifade etti. Böyükata, bu çalışmaların ve özellikle günümüz dünyasında akademik çalışmaların üzerinde gelişen bilimsel araştırmaların sonuçlarından ortaya çıkan bilgi ile sürekliliği olan çözümler ortaya konabildiğini vurguladı. Akademik bakış açısını erken yaşlarda kazanmanın daha hızlı bir gelişimi sağladığının altını çizen Böyükata, “Ya sevdiğiniz işi yapmalısınız ya da yaptığınız işi sevmelisiniz. Hangi meslek alanında eğitim alırsanız alın, üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de alarak akademik katkı verebilecek noktaya gelin. Bunu uluslararası düzeyde yapabilecek donanıma sahip olmak için çalışın” dedi. Ahmet Ayverdi