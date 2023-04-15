Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 40 Ayet 40 Hadis Bilgi yarışması için geri sayımın başlandığı söylendi.

Sarıkaya'da ortaokullar arası düzenlenecek olan 40 Ayet 40 Hadis yarışması başlıyor.

ÖN ELEME 29 MAYIS'TA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Okullarımızın kuraları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Ahmet Karakaş tarafından çekilerek, okullarımızın ön eleme turunda yarışacakları gruplar belli oldu. 29 Mayıs'ta ön eleme, 31 Mayıs'ta final turunun gerçekleştirileceği 40 Ayet 40 Hadis yarışmamıza katılacak olan öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

“GÖNÜLLÜLÜK ESAS”

Yarışma hakkında, “Öğrenciler, sınıf seviyelerine göre MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 40 Ayet ve 40 Hadis kitapçıklarından sorumludur ve başvuru yapan her öğrenciye kitapçık ulaştırılır. 40 Ayet ve 40 Hadis yarışmaları ayrı birer yarışma olarak uygulanır ve değerlendirmesi ayrı gerçekleştirilir. Yarışmalar, okul içinde gerçekleştirilecek olup her sınıf seviyesinden öğrencinin katılımı teşvik edilmelidir. Yarışmalara katılımda gönüllülük esastır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler okul idaresine başvurur. Öğrenciler, ayet ve hadislerin Arapça metin ve tercümesini ezberler. Yarışmalar okul içinde sözlü bilgi yarışması olarak gerçekleştirilir. İlgili meslek dersi öğretmeni, yarışma usul ve esaslarını sınıflarda anlatır, öğrencileri yarışmaya teşvik eder. Hadis mealleri ezberlenirken parantez içlerindeki metinler de (açıklamalar) dâhil olmak üzere verilen bütün kelimeler ezberlenir. Ancak kitapçıkta yer alan Ayetten Anladıklarımız ve Hadisten Anladıklarımız bölümü yarışmaya dâhil değildir. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler kendi sınıf seviyesindeki ayet ve hadisleri ezberler, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okur. Hadislerin senet kısmı, yarışmaya dâhil değildir. 40 Ayet kitapçıkları hem ortaokul hem lise kategorisi için kullanılır” bilgilendirmesi yapıldı.

SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR

Yarışmanın hazırlanma aşaması hakkında verilen bilgide; “Yarışmanın icrasında görev alan meslek dersi öğretmenleri; 40 Ayet ve 40 Hadis kitapçıklarından, öğrencilerin sınıf seviyesine uygun ve tekrarlara yer vermeyecek şekilde sorular hazırlar. 40 Ayet ve 40 Hadis kitapçıklarından dengeli olarak seçilen 5 ayet veya 5 hadisin yer aldığı soru kartları hazırlanır ve zarfa konur. Yarışmacı sırası, kura ile belirlenir. Öğrenci, sınıf seviyesinin yazılı olduğu kura havuzundan 5 ayet veya 5 hadisin yer aldığı zarfı seçer. Her zarfın içinde yer alan soru kartında, seçilen ayet ve hadisin Arapça metninin baş tarafından bir iki kelime yazılır ve öğrencinin önce Arapçasını sonra da Türkçe tercümesini jüri üyeleri ve seyirciler önünde söylemesi beklenir. Ayet ve hadislerin ezbere okunmasında, anlaşılır ve hatasız okumaya, vurgu ve tonlamalara dikkat edilir. Ayet ve hadis metninde manayı bozacak, değiştirecek veya eksik bırakacak şekilde değişiklik yapılması hâlinde puan kırılır” denildi.

DEĞERLENDİRME

Yarışmanın değerlendirme aşaması ise şu şekilde olacak; “Yarışma seçici kurulu 3 (üç) veya 5 (beş) üyeden oluşturulur. İçlerinden biri kurul başkanı olur. Yarışmada, öğrenciler ezber ve doğru okuma (metin ve tercüme), telaffuz, vurgu ve tonlama, düzgün ve anlaşılır okuma ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilir. Yarışmada öğrenciler değerlendirme ölçeğine göre 40 taban puan ile 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.” Melike Aslı Arslan