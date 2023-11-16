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Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, 2024 hesap döneminde kullanılacak olan yasal defterlerin açılış tasdiklerinin yılsonuna kadar yaptırılması gerektiğini söyledi.

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, şirketleri, esnafları ve serbest meslek sahiplerini ilgilendiren yeni dönem için tasdik ettirilmesi zorunlu defterler konusunda hatırlatma yaptı.

Başkan Evcimen yapmış olduğu açıklamada, “Yılsonunun yaklaşması nedeniyle, tüm şirketleri, esnafları ve serbest meslek sahiplerini ilgilendiren yeni dönem için tasdik ettirilmesi zorunludur. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun da vergi mükelleflerinin statülerine göre tutması gereken defterler tanımlanmıştır. Bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yaptırılmasının zorunlu olduğu da aynı kanunda belirtilmiştir. Tutulması zorunlu olan defterlerin yasal süresi içesinde tasdik ettirilmediği durumlarda 2023 yılında her bir defter için 31 bin 97 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Mükelleflerin cezai bir durumla karşılaşmamaları için mali müşavirleriyle görüşerek meslektaşlarımızın vereceği bilgiler doğrultusunda ve mali müşavirleri aracılığı ile 2024 yılına ait yasal defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ BİLEN MALİ MÜŞAVİRLERİNİZDİR”

Her mükellefin iş hacmi, alış ve satışları, giderleri ile çalıştırdıkları işçi sayıları farklılık gösterdiği için, aynı sektörde faaliyet gösteren esnafların defter sayfa sayıları da farklı olabileceğinin altını çizen Evcimen, “Bu durumu en iyi bilen o firmanın mali müşaviridir. Bu bilgiler mali müşavirlerinin haricinde başka bir kanaldan edinilebilecek bilgiler değildir. Bu sebeple değerli mükelleflerimiz en doğru bilgiyi ve en sağlıklı işlemleri mali müşavirleri ile görüşerek temin edebileceklerdir. Yılsonu yoğunluğu yaşanmadan gerekli işlemlerin yapılması hem meslektaşlarımızın işini kolaylaştıracak hem de mükelleflerin herhangi bir cezaya maruz kalmadan işlemlerinin yapılmasını sağlayacaktır” dedi.