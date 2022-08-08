Toplantı yapıldı

Gerçekleşen toplantıya, İl Başkanı Yusuf Başer, İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve mahalle başkanları katıldı.
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AK Parti Yozgat Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, AK Parti Yozgat il binasında yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Gerçekleşen toplantıya, İl Başkanı Yusuf Başer, İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve mahalle başkanları katıldı.
»Haber Merkezi