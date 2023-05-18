Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a konuk olacakları karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde geride kalan haftada Kasımpaşa'ya kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Ligin sonuna yaklaşıldığını anımsatan Çalımbay, "Son 4 maçımız kaldı, bunların hepsi de kritik maçlar. Çok iyi takımlarla oynayacağız, bunların hepsinden önemli olan bir şey var, o da taraftar." ifadelerini kullandı.

Taraftara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Takımda kriz varsa, bu krize en büyük çare taraftardır, stadı doldurmak lazım. Bu takım çok şeyi hak ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarına gitti, Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Bir sürü şey yaptı bu takım. Taraftarın gücünü göstereceği maçlar bunlar. Onların mutlaka bizim yanımızda olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

- "Puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz"

Çalımbay, ligde deplasmanda Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sezona iyi başladılar ve ligi hala da götürüyorlar. Galatasaray'ın stadında maç oynamak çok zordur. Taraftarları inanılmaz şekilde takımla bütünleşiyor, zor bir hale geliyor orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. 7 arkadaşımız kart sınırında, 4 arkadaşımız cezalı. Oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Galatasaray maçı bizim için önemli ancak diğer maçlar da önemli, inşallah güzel bir maç olur. Puan ya da puanlarla dönmek için bütün gayreti göstereceğiz." AA